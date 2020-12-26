وزير الصحة الأردني: الحصول على اللقاح لا يعفي من الفحص عند السفر

كشف وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات أن الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، لا يعفي من الخضوع للفحص عند السفر.

جاء ذلك خلال جولة قام بها الوزير، اليوم السبت، في المستشفى الميداني لمرضى كورونا في حرم جامعة العلوم والتكنولوجيا شرق مدينة إربد.

ونقل موقع "رؤيا" الأردني عن الوزير أن اللقاح أو الأجسام المضادة لا تعفي الشخص من أوامر الدفاع ومن الفحوصات المطلوبة في حال السفر.

وذكر الوزير أن فحص الأجسام المضادة يبين أن تشكلها يكون عن طريق الإصابة السابقة بفيروس كورونا المستجد أو من خلال التطعيم باللقاح.

وأوضح الوزير أن وزارة الصحة أقامت منصة لتسجيل الراغبين في الحصول على التطعيم باللقاح وفق شروط.

وبين أنه جراء إعطاء الأولوية للكوادر الصحية ومرضى الأمراض المزمنة ومن بلغ 60 عاما.

وفيما يتعلق بالمتعافين أو من أظهرت الفحوصات أن لديهم أجسام مضادة فقال الوزير إن عليهم التسجيل لكن لن يكونوا ضمن الأولويات التي حددتها الوزارة في المرحلة الأولى.

وأشار الوزير إلى أن المستشفى الميداني في العاصمة عمان ومستشفى معان الميداني سوف تشرع في استقبال مرضى كورونا يوم الاحد.