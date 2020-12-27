العراق يلوح بفرض حظر تجوال... ويعلن موعد وصول لقاح كورونا

لوحت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، بفرض حظر تجوال في البلاد بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)، فيما أعلنت عن موعد وصول اللقاح المضاد للوباء العالمي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، أن "فرض حظر التجوال يعتمد على طبيعة المستجدات الوبائية"، بحسب صحيفة "الصباح" العراقية.

وأشار إلى أن اللجنة العليا للصحة والسلامة اتخذت مؤخرا إجراءات احترازية تحسبا لظهور إصابات بالسلالة الجديدة".

وأكد البدر عدم وجود إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس "كورونا" المستجد في العراق.

كما ذكر أن موعد وصول أول دفعة من جرعة لقاح "كورونا" سيكون في مطلع العام المقبل 2021، وسيصل تعدادها إلى مليون ونصف المليون.

وأضاف المتحدث باسم "الصحة العراقية" أن "لقاح شركة "فايزر" تم تأكيده بأنه فعال ضد السلالتين (كوفيد-19 و20).

يذكر أن العراق قد أصدر قرارا، يوم الثلاثاء الماضي، بحظر السفر مع بريطانيا وجنوب أفريقيا وأستراليا والدانمارك وهولندا وبلجيكا وإيران واليابان بعد رصد سلالة جديدة لفيروس كورونا على أراضي بعض هذه الدول.

كما تقرر أيضا "منع دخول الوافدين منها (باستثناء العراقيين) وإلزامهم بالحجر الإجباري لمدة 14 يوما في أماكن تخصص لهذا الغرض، ولا يسمح لهم بمخالطة الآخرين لحين ثبوت عدم إصابتهم بالمرض".