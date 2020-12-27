مسؤولان يستخدمان كمامة واحدة أثناء مباراة في السعودية... فيديو

أثار مقطع فيديو لشخصين وهما يتبادلان كمامة على حدود الملعب أثناء مباراة في الدوري السعودي، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.

ويظهر في الفيديو، شخص يقف أمام الحكم ويرتدي كمامته قبيل انطلاق المباراة، ثم يأتي شخص آخر دون كمامة، ليقوم الشخص الأول بنزع كمامته من على فمه وإعطائها لزميله لارتدائها، ويبدو من خلال الفيديو أن الشخصين من المسؤولين عن تنظيم المباراة، حيث تواجدا بجانب الملعب.

شفتا تبادل شعارات او تبادل ورد اما تبادل كمامات هذي جديده !!! 2020 وش تبي منا #الهلال_Iلاتحاد pic.twitter.com/Lif4Sbp3Tb — سامي الحبيشي (@s_hamed99) December 26, 2020

وأثار الفيديو ضجة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، حيث تم تناقله على نطاق واسع، بعد المباراة التي انتهت بفوز الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.