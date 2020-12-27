عبد الهادي الحويج: زيارة خلوصي أكار لليبيا قرع لطبول الحرب

قال عبد الهادي الحويج وزير الخارجية بالحكومة الليبية التابعة لبرلمان شرق ليبيا إن زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار لطرابلس، هي قرع لطبول الحرب بعد التقدم في المسار العسكري 5 + 5.

وبحسب بوابة أفريقيا للأخبار أكد حويج أن "وزير الحرب التركي يناقش الأوضاع السياسية.. أمر يدعو للضحك على الليبيين واستغلالهم لتأجيج طبول الحرب".

وتابع: "رغم التقدم المحرز في المسار العسكري، وهي محاولة لعرقلة أي تقارب ليبي ليبي، وعلى الليبيين تفويت الفرصة على المستعمر التركي الغاشم الحالم بعودة حكم الأستانة".

وحذر الحويج قائلا: "يوهمونكم أننا أعداؤكم، عدوكم وعدونا، استلاب القرار الليبي وهيمنة الأجنبي وتغول المليشيات والإرهابيين والخارجين عن القانون، عدونا المشترك العدوان التركي الغاشم، صححوا بوصلتكم ودعونا نذهب لسلام الشجعان والمصالحة الوطنية الشاملة ونفوت الفرصة على الأجنبي الغاشم".

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي آكار قد وصل ظهر السبت إلى بلدية طرابلس، على رأس وفد ضم رئيس الأركان العامة الفريق أول ياشار غولر، وقائد القوات البرية الفريق أول أوميت دوندار، وقائد القوات البحرية عدنان أوزبال.

وقد استقبل الوزير التركي لدى وصوله ليبيا وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، ورئيس الأركان العامة محمد الحداد، وآمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية أسامة جويلي.