في أول زيارة منذ سنوات... وفد مصري رفيع المستوى يتوجه إلى طرابلس 

توجه وفد مصري رفيع المستوى، صباح اليوم الأحد، إلى العاصمة الليبية، طرابلس، فى زيارة هي الأولى منذ أكثر من خمس سنوات.

ونقل الموقع الإلكتروني "مصراوي"، ظهر اليوم الأحد، عن مصادر مطلعة لوكالة الأنباء الألمانية، أن الوفد المصري يضم مسؤولين من أجهزة ووزارات سيادية.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد المصري رفيع المستوى خلال زيارته إلى ليبيا، عدد من كبار المسؤولين بالمجلس الرئاسى الليبي، والحكومة ووزارتي الداخلية والخارجية والمخابرات الليبية.

وذكرت المصادر أن الوفد سيبحث آخر التطورات على الساحة الليبية بما يحقق سلامة ووحدة الأراضى الليبية ومواجهة التنظيمات الإرهابية، وما يمكن أن تقدمه مصر فى هذا الإطار من خلال دعم الحل السياسى للأزمة الليبية وإعادة فتح سفارتها فى طرابلس.

ويشار إلى أن السفارة المصرية في طرابلس تم غلقها أوائل 2014 بعد خطف أربعة من موظفيها والملحق الإداري بالسفارة.​