حماس: لا نستعجل الحرب وسنفاجئ الاحتلال

قالت حركة حماس، اليوم الأحد، إنها لا تستعجل الحرب مع "الاحتلال الإسرائيلي"، ولكن إذا فكر "العدو" من الاقتراب من دماء الشعب الفلسطيني، فسوف يفاجأ بما لم يتوقع، وسيعود مهزوما.

وأفادت وكالة "سما"، مساء اليوم الأحد، بأن الحركة الفلسطينية قد أكدت في بيان بمناسبة الذكرى الثانية عشر للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2008 - 2009، على أن المقاومة المسلحة ستظل رأس الحربة في حسم الصراع، كما جاء في نص البيان.

وشددت حركة حماس على أن الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية سيظل هدفا مقدسا، ولن يهدأ لها بال حتى تحريرهم.

وشددت حماس في بيانها على أن "وحدة الكلمة الفلسطينية في مواجهة العدو هي خيار ثابت لا رجعة عنه، وسنظل نبذل فيه كل الجهد لتحقيق هذه الوحدة الوطنية"، داعية السلطة الفلسطينية للقبول بما توافقت عليه كل الفصائل من إجراء الانتخابات للشرعيات الثلاث بالتزامن.

وتابعت حركة حماس الفلسطينية في بيانها، قائلة "سيظل التطبيع وصمة عار تلاحق كل أولئك الذين راهنوا بكرامتهم على العدو الصهيوني، ففتحوا له أبواب دولهم، في الوقت الذي ما زال المحتل يواصل القتل والتدمير والتهويد والاستيطان في فلسطين".

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قام في السابع والعشرين من شهر ديسمبر/كانون الأول 2008، بالحرب على قطاع غزة، فيما عرفت بحرب "الرصاص المصبوب"، وامتدت حتى 18 يناير/كانون الثاني 2009.