السعودية... بيان هام لهيئة حقوق الإنسان بشأن العمال

أصدرت هيئة حقوق الإنسان السعودية، اليوم الأحد، بيانا بشأن توفير كل الإمكانيات للعمال التي تساعدهم على العمل في فصل الشتاء.

وأكدت الهيئة في بيانها على ضرورة حماية العمال من البرد القارس، خاصة في الأعمال المكشوفة، والتقيد في ذلك بأنظمة السلامة والصحة في بيئة العمل كعامل رئيس لحفظ حقوق العمال، مما ينعكس على استقرارهم ورفع مستوى أداء العمل إيجابا.

تؤكد #هيئة_حقوق_الإنسان على ضرورة #حماية_العمال_من_البرد القارس سواءً في بيئة العمل أو السكن، وتوفير المعينات التي تساعدهم على العمل في فصل الشتاء، وتجنيبهم التعرض لموجات البرد وما قد ينتج عنها من تأثيرات سلبية على صحتهم، خاصةً في الأعمال المكشوفة.#السعودية pic.twitter.com/2TuBvECjEC — هيئة حقوق الإنسان (@HRCSaudi) December 27, 2020

وأشارت إلى أن حماية سلامة وصحة العاملين واجب على كل الجهات.

وأوضحت أن " المملكة شرّعت أنظمة تضمن تطبيق أفضل معايير السلامة والصحة المهنية وحماية حقوق العمال، وفي مقدمتها نظام العمل الذي اشتمل على العديد من المواد التي تهتم بسلامة وصحة العامل".

ولفتت إلى صدور العديد من القرارات واللوائح والمبادرات في هذا الإطار مثل لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية، والبرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية.

كما دعت الهيئة إلى أهمية توفير السكن الملائم الذي تتوفر فيه معايير الحماية من البرد خاصة في مثل هذه الأيام التي تصل فيها درجات الحرارة إلى انخفاضات حادة، مما يهدد صحة العمال القاطنين فيه، كون السكن الملائم يعد أحد مقومات المستوى المعيشي اللائق كعامل أساسي للتمتع بالحقوق.