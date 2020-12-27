أعضاء في "الأعلى للدولة" الليبي يطالبون القاهرة بالإسراع في فتح سفارتها بطرابلس

طالب أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة الليبي، القاهرة بالإسراع في فتح سفارتها بالعاصمة الليبية طرابلس.

وحسب بيان صادر عن كتلة ليبيون بالمجلس الأعلى للدولة نشرته بوابة "أفريقيا" للأخبار، فقد دعت الكتلة القاهرة إلى تسريع فتح السفارة المصرية في طرابلس، من أجل "استئناف أعمالها بشكل طبيعي خدمة لمواطني البلدين" .

وأكد البيان أنه "في إطار السعي للوصول لحل شامل للأزمة الليبية وإنهاء المراحل الانتقالية في أسرع وقت ممكن، وإدراكا منها للدور المصري المهم والعلاقات التاريخيه بين الشعبين الجارين في الوصول لمزيد من التقارب بين الليبين فإنها ترحب بزيارة الوفد المصري إلى طرابلس، وتدعو إلى مزيد من التعاون المشترك بين البلدين من أجل الاستقرار السياسي الليبي الذي يخدم الجميع".

وأكد البيان أن "توسيع نطاق التواصل مع الفرقاء السياسيين الليبيين خطوة مهمة لدعم التوافق الليبي" .

وقد وقع على البيان أعضاء مجلس الدولة سعد بن شرادة، حسن حبيب أحمد بوبريق، عبدالله جوان، الصادق كشير، فتح الله السريري، أبوالقاسم قزيط.

جدير بالذكر أن وفدا مصريا زار العاصمة الليبية طرابلس عقب زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار لها، رفقة كبار قادة الجيش التركي للعاصمة الليبية، ووسط تهديدات متبادلة من طرفي الصراع بالعودة للخيار العسكري لحل الأزمة.