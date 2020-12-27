إنتاج النفط في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية وصل إلى 100 ألف برميل يوميا

تعمل الإدارة الكردية الذاتية في شمال سوريا على زيادة إنتاج النفط في الحقول التي تسيطر عليها في محافظتي دير الزور والحسكة.

أعلنت ذلك قناة "رووداو" التلفزيونية اليوم الأحد. وبحسب القناة، بلغ إنتاج النفط في المناطق الخاضعة للسيطرة الكردية 100 ألف برميل يوميًا بحلول نهاية العام.

وقالت القناة إن "معظم عائدات النفط تذهب لتمويل التشكيلات المسلحة لتحالف قوات سوريا الديمقراطية والهيئات الإدارية والرعاية الصحية والتعليم في المنطقة الشمالية الشرقية، ويبيع الأكراد بعض النفط عبر وسطاء للحكومة السورية".

تمكن الأكراد من زيادة إنتاج النفط بفضل اتفاقية تعاون مع شركة النفط الأمريكية دلتا كريسنت إنرجي. جاءت مبادرة إبرام مثل هذه الصفقة في يوليو/تموز من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتسعى الحكومة السورية إلى إعادة حقول النفط في شمال شرقي البلاد إلى سيطرتها وتعتبر الاحتفاظ بها تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية والولايات المتحدة غير شرعي.

حتى عام 2011، بلغ إنتاج النفط السوري عموما 370 ألف برميل يوميًا.