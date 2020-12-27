أنقرة تعلن مقتل 15 مسلحا كرديا في شمال شرقي سوريا... فيديو

أعلنت السلطات التركية، اليوم الأحد، أنها قتلت 15 مسلحا كرديا، في شمال شرقي سوريا.

واتهمت أنقرة القتلى بأنهم كانوا يعدون لشن هجوم في منطقة تسيطر عليها أنقرة وحلفاؤها من قوات المعارضة السورية، في البلد العربي.

وقالت وزارة الدفاع التركية على حسابها بموقع "تويتر": "وجه أفراد قواتنا الخاصة الأبطال ضربة موجعة أخرى إلى منظمة وحدات حماية الشعب/ حزب العمال الكردستاني الإرهابية".

وأضافت الوزارة:" حاول 15 إرهابيا من المنظمة التسلل إلى منطقة نبع السلام من الجنوب لتنفيذ هجوم، لتتدخل قواتنا الخاصة وتقوم بتحييدهم".

Kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’ye ağır bir darbe daha indirdi.



Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.



Kahraman komandolarımızı kutluyoruz! 🇹🇷 pic.twitter.com/nHwfEuodvB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 27, 2020

​وفي حملة أطلقتها أنقرة العام الماضي أسمتها عملية "نبع السلام" تمكنت من انتزاع منطقة حدودية تمتد 120 كيلومترا شمال شرق سوريا من قبضة وحدات حماية الشعب.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب منظمة إرهابية مرتبطة بمسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور.