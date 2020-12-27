السعودية… "نظام نور" يتيح نتائج الطلاب برقم الهوية

يمثل "نظام نور" أحد المنصات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التعليم في السعودية لحصول الطالب على الخدمات الخاصة بهم إلكترونيا، ويمكنها توفير نتائج الطلاب برقم الهوية.

ويشهد رابط "نظام نور" عمليات بحث كبيرة برقم الهوية للاستعلام عن النتائج، إذ يعتبر من أهم وسائل حصول الطلاب على الخدمات الإلكترونية في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، بحسب صحيفة "المواطن" السعودية.

وتكمن أهمية هذا النظام في أنه يمكن أولياء الأمور من استخراج النتائج من خلال الدخول إلى رابط نظام نور برقم الهوية.

ويتم استخدام الحساب الشخصي للمستعلم في "نظام نور" بمجرد اعتماد نتائج الطلاب رسميا ورفعها على الموقع الخاص به، بحسب الصحيفة السعودية، التي أوردت خطوات استخراج النتائج التي تبدأ بالدخول إلى "نظام نور" والضغط على اختيارات من الصفحة الرئيسية، ثم اختيار الدرجات إذ تظهر أمامك درجات الطالب.

وتم إطلاق هذا النظام ليسمح للطلاب وأولياء أمورهم بالتسجيل ودخول نظام نور برقم الهوية دون أن يطلب منهم إدخال رقم سري، أو كلمة المرور.

ويساهم ذلك في استخراج نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية، بحسب الصحيفة التي لفتت إلى انتهاء اختبارات الطلاب يوم الخميس الماضي.