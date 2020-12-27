دولة عربية جديدة تعلن تسجيل إصابات بكورونا المتحور

أعلنت دولة عربية، اليوم الأحد، تسجيل إصابات بفيروس كورونا المتحور الذي أُعلن عن تفشيه مؤخرا في بريطانيا.

وقال وزير الصحة الأردني نذير عبيدات إنه تم اكتشاف حالتين لمصابين بفيروس كورونا المتحور في الأردن، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (بترا).

وأوضح الوزير أن الحالتين تم تسجيلهما لزوجين عادا في 19 من الشهر الجاري من بريطانيا، مشيرا إلى أن حالتهما الصحية "ممتازة".

وقال إنه تم تطبيق إجراءات العزل الصحي على الحالتين، ومتابعتهما من قبل فرق التقصي حسب البروتوكولات "ولا يسمح لهما بالاختلاط بالآخرين لحين انتهاء فترة العزل المنزلي"، وفق المصدر ذاته.

وشدد عبيدات على حصر جميع القادمين من المملكة المتحدة وتتبعهم وإجراء الفحوصات لهم.

والأردن هي الدولة العربية الثالثة التي تعلن تسجيل حالات إصابة بالفيروس المتحور، أو الاشتباه في وجود إصابات.

والجمعة، أعلنت السلطات اللبنانية تسجيل أول حالة السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد.

وكتب وزير الصحة اللبناني في ​حكومة​ تصريف الأعمال، ​حمد حسن على صفحته الشخصية على "تويتر": "تم تسجيل حالة من الطفرة الجديدة من كوفيد-19 في رحلة ME 202 القادمة من لندن في 21 ديسمبر/ كانون الأول".

وأضاف حسن قائلا: "نتوجه للوافدين من المملكة المتحدة خاصة على متن الرحلة المذكورة وذويهم بالتنبه والالتزام بالإرشادات الوقائية وتتابع الوزارة الحالة والمخالطين".

والثلاثاء الماضي، كشف وزير الصحة العماني، أحمد بن محمد السعيدي، عن أن هناك دراسة جارية في بلاده للتأكد من وجود 4 حالات قد تكون مصابة بالسلالة الجديدة قادمة من بريطانيا.

وأضاف السعيدي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء عمان الرسمية، أن دراسة الخارطة الجينية للفيروس مستمرة وسيتم الإعلان عنها.

وأمس السبت، أعلن المجلس الاستشاري البريطاني المعني بالتهديدات الجديدة والناشئة لفيروسات الجهاز التنفسي، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد والذي تنتشر بمعدل أسرع، تتطلب الحذر من السكان.

ووفق للتقديرات الأولية، قد يكون معدل انتشار السلالة الجديدة أعلى بنسبة 70 في المئة، حيث تبين أنه أكثر خطورة من حيث الوفاة أو الاستشفاء.

وبعد إعلان الحكومة البريطانية أن سلالة جديدة من فيروس كورونا أشد عدوى "خرجت عن السيطرة" هناك، علقت دول أوروبية وغيرها السفر من وإلى بريطانيا.