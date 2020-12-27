السعودية... كيف تحصل على إجازة مرضية عبر نظام فارس؟

من خلال نظام "فارس" المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم بالسعودية، يستطيع العاملون في الوزارة الحصول على الإجازات عبر الإنترنت.

وتوفر هذه الطريقة، الوقت والضغط على الدوائر الحكومية، بالإضافة إلى تسهيل حصول المستفيدين على الخدمات، بحسب موقع "دراما نيوز".

وللتقدم بطلب للحصول على إجازة مرضية عبر الإنترنت، ينبغي اتباع الخطوات التالية:

ابدأ بتسجيل الدخول إلى نظام "الأسعار".

في الخطوة التالية انتقل إلى القائمة الرئيسية على الشاشة المعروضة.

من الشاشة، اختر ميزة الخدمة الذاتية للموظف.

قم باختيار قائمة الطلبات، ثم انقر على مربع طلب الإذن.

سجل البيانات المطلوبة على الشاشة والتي تحدد نوع الترخيص والمدة.

عليك بالضغط على مربع حساب المدة، لتظهر المدة الإجمالية.

أرفق التقرير الطبي بشكل أو صورة، ثم انقر على أيقونة التالي، وإذا ظهرت رسالة "تثبيت خطة الإجازة المرضية التراكمية"، ينبغي الاتصال بإدارة شؤون الموظفين بالدائرة لإرفاقها.

ولكن في حال جرى إدخالها، قم بالضغط على المربع التالي، وهنا يظهر اختصار للطلب وحالته وكافة المرفقات.

كما تظهر قائمة المسؤولين المفترض أن يوافقوا على الطلب وعددهم أربعة. وفي الختام قم بالنقر على مربع "تشغيل".