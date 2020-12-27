الأول منذ خمس سنوات... وزير الداخلية المفوض يعقد اجتماعا أمنيا مع الوفد المصري في طرابلس

عقد وزير الداخلية الليبي المفوض، فتحي باشاغا، اليوم الأحد، اجتماعا مع الوفد المصري الذي يزور العاصمة طرابلس، لأول مرة منذ خمس سنوات.

وفي بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، مساء اليوم الأحد، بحث فتحي باشاغا مع الوفد المصري التحديات الأمنية المشتركة وسبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد، صباح اليوم، بحضور رئيس جهاز المخابرات الليبية، عماد الطرابلسي، مناقشة سبل دعم اتفاق وقف إطلاق النار ومناقشة مخرجات لجنة 5+5، من أجل تأييد المجهودات الأممية بشأن الحوار السياسي والخروج من الأزمة الراهنة بالطرق السياسية والسلمية.

ويشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي من ضمن السياسات الأمنية لوزارة الداخلية الليبية، التي تهدف إلى توطيد علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وأهمية العمل المشترك بين القاهرة وطرابلس.

وكانت وسائل إعلام مصرية وعالمية قد أفادت بأن وفدا مصريا، رفيع المستوى، يقوم بزيارة، اليوم الأحد، إلى العاصمة الليبية، طرابلس، فى زيارة هي الأولى منذ أكثر من خمس سنوات.

وأوضحت أنه من المقرر أن يلتقي الوفد المصري رفيع المستوى خلال زيارته إلى ليبيا، عدد من كبار المسؤولين بالمجلس الرئاسى الليبي، والحكومة ووزارتي الداخلية والخارجية والمخابرات الليبية.