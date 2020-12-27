السودان... النيابة العامة تصدر بيانا بشأن وفاة أثارت جدلا كبيرا

أصدرت النيابة العامة السودانية، بيانا توضح فيه ملابسات وفاة أحد الأشخاص بعد أن أثير بشأنها جدلا كبيرا.

وحسب وكالة الأنباء السودانية، التي نقلت البيان، تؤكد النيابة العامة للسودانية، أن المتوفي بهاء الدين نوري محمد علي والذي توفي في الوحدة الصحية لقوات الدعم السريع، أبلغ عن وفاته يوم 20 ديسمبر الجاري.

وأضاف البيان أنه تم قيد الحالجة لدى قسم شرطة الصافية واستجوبت النيابة عددا من شهود الاتهام.

وأشارت النيابة إلى العامة إلى أنه تم إجراء تشريح لجثة بهاء الدين نوري في مشرحة أمدرمان في نفس يوم الوفاة.

وتابعت البيان أنه تم إعادة التشريح بواسطة فريق طبي آخر.

وأكد البيان على أن التحقيقات مستمرة، وتنتظر تقرير إعادة التشريح لكي يتم تحديد مسار الدعوى.

يأتي بيان النيابة، بعد أن أوقفت قوات الدعم السريع والشرطة السودانية، متهمين بقتل مدنيين جراء التعذيب في أحد المراكز

وأوقف رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع وضباط آخرين شاركوا في القبض على بهاء الدين نوري، وذلك حتى انتهاء التحقيقات.

ونقل موقع سودان تربيون السوداني، عن أسرة بهاء الدين نوري، رفضها تسلم جثمانه مطالبة بإعادة التشريح، وهو ما تم بالفعل.

وأدى الحادث لتوتر الأوضاع في ضاحية الكلاكلة حيث أغلق الأهالي الطرقات الرئيسية بالأحجار مطالبين بالكشف عن الجناة وتوضيح ملابسات مقتل الشاب