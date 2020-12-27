البحرين تعلق حول تقرير "الجزيرة" بشأن زيارة وزارة الداخلية البريطانية إلى المنامة

قالت وزارة الداخلية، في البحرين، إن ما نشرته فضائية "الجزيرة" القطرية من إدعاءات حول زيارة وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل، لا أساس لها من الصحة، معربة عن استغرابها من هذه الحملة الإعلامية المضللة، التي زادت حدة في الآونة الأخيرة، حسب تعبيرها.

وأضافت الوزارة في بيان أن الخطوة تستهدف المساس بالسمعة الحقوقية لمملكة البحرين وإنجازاتها، والإساءة للعلاقات المتميزة مع المملكة المتحدة، متسائلة عن الأسباب الحقيقية من وراء ذلك.

وتابعت أن تلك الزيارة، التي جرت في السادس من ديسمبر/كانون الأول الحالي جاءت على هامش وجود الوزيرة البريطانية في البحرين للمشاركة في حوار المنامة.

في بيان لوزارة الداخلية ..زيارة وزيرة الداخلية البريطانية لمديرية شرطة المحرق للاطلاع على أنجح المبادرات والبرامج والخدمات الأمنية المتميزة وادعاءات "الجزيرة القطرية" لا أساس لها من الصحةhttps://t.co/88SMurqgJx — Ministry of Interior (@moi_bahrain) December 27, 2020

وأشارت الوزارة البحرينية في بيانها إلى أنها حرصت على إطلاع الوزيرة الضيفة على المبادرات والبرامج والخدمات الأمنية في مجال العمل الشرطي، ومن بينها تلك التي تؤديها مديرية شرطة المحرق.

وكانت قناة الجزيرة قد بثت تقريرا تضمن مطالبة نواب بمجلس العموم البريطاني رئيس الوزراء بوريس جونسون بإجراء تحقيق عاجل في زيارة باتيل مركز شرطة بالبحرين، "عذِب فيه" حسبها، معارضون سياسيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان.