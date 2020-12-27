ملك دولة عربية يدعو السيسي لزيارة بلاده

تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد، دعوة من ملك دولة عربية لزيارة بلاده.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السيسي من عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (البترا).

وبحث الزعيمان العلاقات الثنائية والمستجدات في المنطقة، وأكدا على "مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وضرورة الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة"، بحسب المصدر ذاته.

ووجه ملك الأردن الدعوة للرئيس المصري لزيارة المملكة، فيما أعرب السيسي عن تقديره لهذه الدعوة والحرص على تلبيتها.

في سياق متصل، قال المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن الاتصال الهاتفي تناول آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، خاصةً تطورات القضية الفلسطينية، بحسب بوابة الأهرام المصرية.

واتفق الملك الأردن والرئيس المصري خلال الاتصال على أهمية "تكثيف العمل على المستويين الإقليمي والدولي لحلحلة الموقف الراهن بخصوص عملية السلام في الشرق الأوسط".

كما أكدا سعيهما إلى "دفع الجهود لاستئناف مسار المفاوضات، وذلك بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق".

وزار الرئيس المصري عمان أغسطس/آب الماضي للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية الثالثة التي جمعت الأردن ومصر والعراق.