اليمن... اغتيال ضابط برصاص مسلحين شمالي عدن

اغتال مسلحون، يوم الأحد، ضابطا في القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمدينة عدن لوكالة "سبوتنيك" بأن مسلحين يستقلون سيارة حمراء، أطلقوا النار على مسؤول المشتريات في دائرة التأمين الفني بقوات حراس الجمهورية (العاملة ضمن القوات المشتركة)، الرائد نادر عبد اللطيف الشرجبي، خلف شارع المهندسين في مديرية الشيخ عثمان شمال شرقي عدن.

وذكر، أن الرائد الشرجبي قُتل على الفور في الهجوم الذي استهدفه على متن سيارته.



وأشار إلى فتح الأجهزة الأمنية تحقيقا وانتشارها في المنطقة لكشف ملابسات الجريمة.