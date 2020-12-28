مصادر أمنية عراقية: رصدنا نقل صواريخ إلى شرق بغداد تمهيدا لقصف المنطقة الخضراء

قالت مصادر أمنية عراقية، اليوم الإثنين، إنها استطاعت كشف نية مبيتة لهجوم إرهابي على المنطقة الخضراء في بغداد.

وبحسب "السومرية نيوز"، أكدت المصادر رصد عملية نقل صواريخ إلى إحدى مناطق شرقي العاصمة، تمهيداً لقصف المنطقة الخضراء في احتفالات رأس السنة.

وقالت: "لقد تم رصد معلومات عن قيام مجموعة مسلحة بعملية نقل صواريخ نوع (غراد) إلى منقطة حي المعامل شرقي العاصمة، بغية استهداف المنطقة الخضراء في ليلة رأس السنة".

وأضافت أنه "تم إصدار توجيهات أمنية لمراقبة وتفتيش المناطق التي يحتمل وصول الصواريخ إليها، كما وجهت بمتابعة أي تحركات مريبة والتشديد على مراقبة عجلات الحمل والدراجات".

وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية قد قالت إن فوجين من القوات الخاصة دخلا إلى العراق مساء الجمعة عقب دعوة مقتدى الصدر لإعلان حالة الطوارئ.

وأشارت اللجنة إلى أن جميع القيادات الأمنية "أجمعت" على ضرورة الانتشار في العاصمة، حيث أكد رئيس اللجنة محمد رضا آل حيدر أن لجنة الأمن والدفاع مع دعوة مقتدى الصدر لإعلان حالة الطوارئ، غير أنه أشار إلى أن بغداد تحتاج إلى جيش للسيطرة على الأماكن المفتوحة بها لمنع الاستهداف.

وشدد آل حيدر على أن بغداد تحتاج إلى ضبط الأمن وفرض القانون لأن هناك اغتيالات وانفجارات واستهدافات متعددة، مؤكدا: "لهذا تم إدخال فوجين من القوات الخاصة إلى بغداد في الليلة نفسها التي دعا فيها السيد مقتدى الصدر إلى إعلان حالة الطوارئ".