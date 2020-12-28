بتهمة الإساءة للقضاء... السجن وغرامة مالية لناشطة كويتية

أصدرت محكمة جنح كويتية، اليوم الاثنين، قرارا بحبس الفاشنيستا الكويتية، جمال النجادة، لمدة سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة 1000 دينار، بتهمة الإساءة لأعضاء النيابة العامة.

ووفقا لصحيفة "القبس" المحلية، فإن الناشطة جمال النجادة أحيلت للنيابة العامة للتحقيق معها في تهم الإساءة إلى النيابة العامة.

عاجل - حبس الفاشنيستا #جمال_النجادة لمدة سنة



• لاتهامها وكلاء النيابة بعد التحقيق معها بـ #غسل_الأموالhttps://t.co/x6BC8d9Qaq — القبس (@alqabas) December 28, 2020

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أخلت النيابة سبيل النجادة بكفالة 2000 دينار (6,600 دولار)، مع استمرار متابعتها قضائيا.

ونفت جمال النجادة، أثناء التحقيق معها أمام النيابة العامة في الكويت، صلتها بتسجيل صوتي منسوب لها بهذا الخصوص، قائلة إن "التسجيل ليس لها، وإن الصوت ليس صوتها".

وكانت النجادة قد انتشر لها تسجيل صوتي تنتقد فيه وكلاء النيابة، الذين حققوا معها في قضية اتهامها بغسل الأموال ضمن مجموعة مشاهير، وذكرتهم بألفاظ مجرمة بالقانون.