الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تزيح الستار لأول مرة عن 30 ألف صورة

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، أنها بصدد إصدار ألبوم يضم آلاف من الصور الفوتوغرافية التي تم التقاطها داخل المسجد الحرام منذ بدء جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وإغلاق المسجد.

وقالت رئاسة شؤون الحرمين بحسب موقعها الرسمي إن عدد الصور يتجاوز 30 ألف صورة، وتظهر صحن الطواف والصفا والمروة وجنبات البيت العتيق خالية من العُمّار والقاصدين والمصلين في مشهد مهيب، بحسب وصفها.

وأضافت أن ألبوم الصور يبرز الإجراءات الاحترازية التي طبقت في الحرم المكي للوقاية من الفيروس.

أكثر من (30) ألف صورة لـ #المسجد_الحرام خلال جائحة كورونا... وإصدار ألبوم صور قريباً.https://t.co/pNS3cSPTXG pic.twitter.com/NrKpYuIChC — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) December 27, 2020

وقام بهذا الإنجاز الإدارة العامة للإعلام والاتصال بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين، والتي أكد مديرها العام، سلطان بن سعود، أن العمل على ألبوم الصور في لمساته الأخيرة، وسيرى النور خلال الأيام المقبلة.

وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الأسبوع الماضي، أن عدد المصلين والمعتمرين والزائرين الذين قدموا للمسجد الحرام والمسجد النبوي، قد تجاوز 4 ملايين ونصف المليون شخص منذ تاريخ السماح بالصلاة والعمرة والزيارة في الحرمين في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وكانت حكومة المملكة العربية السعودية، قد أعلنت فتح باب العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين منذ منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك على مراحل متعددة بدأت باستقبال ما نسبته 30% من الطاقة الاستيعابية للحرمين، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس "كورونا" المستجد.

ثم المرحلة الثانية باستيعاب ما نسبته 75% ثم المرحلة الثالثة، والتي بلغت 100% من طاقة الحرمين الاستيعابية مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية أيضا.