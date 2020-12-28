العراق... قرارات قضائية بحق المتورطين في اغتيال المهندس وسليماني في الأيام القادمة

أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الإثنين، أن التحقيقات في جريمة اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس والقائد بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني قد وصلت إلى مراحل متقدمة، مؤكدا أن قرارا قضائيا سيصدر خلال الأيام القادمة بحق المتورطين في الجريمة.

بغداد - سبوتنيك. وأكد المشرف على المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى القاضي حيدر علي نوري، أن "القضاء العراقي قطع مرحلة متقدمة في التحقيق بالحادث بغية إنجازه على أتم وجه"، مضيفا أن "محكمة التحقيق المختصة قطعت مراحل متقدمة في التحقيق واستكملت جوانبه كافة، إذ تم جمع الأدلة من خلال تدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي والاستماع إلى شهادات شهود الحادث من موظفي مطار بغداد الدولي ومنتسبي الأجهزة الأمنية فيه".

وتابع "الأيام القادمة ستشهد صدور قرارات قضائية مناسبة بحق المتهمين والمتورطين بحادثة الاغتيال"، والتي تمت في مطلع العام الجاري بعد استهداف أمريكي لموكب المهندس وسليماني لدى خروجه من مطار بغداد الدولي.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني، والمهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وردت إيران باستهداف قاعدتين عسكريتين، منها قاعدة عين الأسد، بعشرات الصواريخ، في رد انتقامي على اغتيال قائد فيلق القدس، اللواء قاسم سليماني.