نائب من "قلب تونس": توقيف رئيس حزبنا لا يعني إدانته

قال النائب عن كتلة حزب قلب تونس بمجلس نواب الشعب، عياض اللومي إن إيقاف رئيس الحزب لا يعني الإدانة.

وخلال ندوة صحفية، اليوم الإثنين، نقلها موقع "نسمة" التونسي قال اللومي: أن إيقاف نبيل القروي رئيس الحزب لا يعني الإدانة خاصة وأنه يتمتع بقرينة البراءة.

يشار إلى أن القروي "57" عاما، هو رئيس حزب "قلب تونس" ثاني أكبر حزب في البرلمان، وهو رجل أعمال في قطاع الاتصالات والإعلام، وكان مرشح حزب "قلب تونس"، الفائز في المركز الثاني في الانتخابات التشريعية 2019، في السباق الرئاسي الذي نافس فيه الرئيس الحالي قيس سعيد في الدور الثاني.

وأكد اللومي أن "قلب تونس متمسك باستقلال القضاء ولديه ثقة تامة بأن المرافعات تتم داخل المحاكم"، لافتا إلى أنه "تم تسريب نتائج الاختبار بطريقة مشوهة ولا يوجد أي سبب لايقاف نبيل القروي إلا هذه النسخة المشوهة".

وأوضح اللومي أن "الاختبار تضمن أخطاء جسيمة ترتقي إلى التزوير والتدليس، مؤكدا على أن لجنة الدفاع قامت برفع قضايا تأديبية ضد الخبراء الذين أعدوا الاختبار" .

ولفت إلى أن محاكمة نبيل القروي أصبحت سياسية وشعبية على مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لقيام بعض الأطراف بترويج أخبار ومغالطات تفيد بأن 143 تم تبييضهم من قبل نبيل القروي.

جدير بالذكر أن متحدثا باسم محكمة تونس العاصمة كان قد صرح، الخميس الماضي، بإصدار المحكمة بطاقة إيداع بالسجن ضد زعيم حزب "قلب تونس" نبيل القروي لتهم ترتبط بالفساد المالي.

وقال المتحدث محسن الدالي، لوكالة الأنباء الألمانية، إن بطاقة الإيداع بالسجن صدرت ضد رجل الأعمال في قضية تتعلق بتبييض أموال، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل. وبحسب المصدر، صدر القرار بعد توجيه دعوة للقروي لاستجوابه.

وحزب "قلب تونس" الذي يرأسه القروي صاحب تلفزيون "نسمة" هو أحد مكونات ائتلاف برلماني يدعم حكومة التكنوقراط برئاسة هشام المشيشي.

وبدأت التحقيقات في تهم التهرب الضريبي وغسيل أموال الموجهة للقروي وشقيقه غازي في عام 2019، إثر دعوى قضائية تقدمت بها منظمة "أنا يقظ" الناشطة في مجال مكافحة الفساد.

وكان قد جرى إيقافه على سبيل التحفظ خلال حملته للانتخابات الرئاسية في الثالث من سبتمبر/ أيلول من العام الماضي قبل أن يفرج عنه يوم التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك قبل أيام من الاقتراع العام في الدور الثاني لانتخابات عام 2019.