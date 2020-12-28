إعلام: استهداف رتل للتحالف الدولي جنوبي العراق

قالت مصادر أمنية عراقية، إن تفجير عبوة ناسفة استهدف، اليوم الإثنين، رتلا تابعا للتحالف الدولي في محافظة الديوانية جنوبي العراق.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ "السومرية نيوز" أن الرتل التابع للتحالف الدولي كان يحمل معدات لوجستية.

وأوضح أن الرتل تعرض إلى تفجير بواسطة عبوة ناسفة على الطريق الدولي في محافظة الديوانية".

ولم يوضح المصدر ما إن كان الانفجار قد نجم عنه وقوع خسائر في الأرواح والمعدات من عدمه.

ومؤخرا تصاعدت وتيرة استهداف المنطقة الخضراء، التي تضم مقرات حكومية وبعثات سفارات أجنبية في بغداد، إلى جانب قواعد عسكرية تستضيف قوات التحالف الدولي، وأرتال تنقل معدات لوجستية، بعمليات قصف صاروخي، وهجمات بعبوات ناسفة.