لبنان يحجز 2 مليون جرعة من لقاح "فايزر"

أعلن لبنان، اليوم الإثنين، حجز 2 مليون جرعة من لقاح "فايزر"، تكفي 20% من مواطنيه.

جاء ذلك في تصريح أدلى به وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حمد حسن، عقب لقائه بالرئيس ميشال عون، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وقال الوزير: "بتوجيه ودعم من فخامة الرئيس، السلطة الصحية أخذت القرار المناسب بتغطية المجتمع اللبناني بلقاح فايزر وأخذنا الإذن بالتفاوض لإمكان إدخال بعض التعديلات على العقد".

وأضاف "الخطوة التي قمنا بها اليوم يجب أن تكون موقع ثقة لأنها مبنية على معطيات طبية موثوقة".

وتابع وزير الصحة اللبناني "قمنا بحجز ما يقارب مليوني جرعة لقاح وهي تكفي لـ 20% من اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية".

وأكد أن الحكومة اعتمدت هذا القرار "رغم الظروف الحالكة والصعبة التي نعيش فيها، وذلك بهدف الوصول إلى مناعة اجتماعية ابتداء من منتصف فبراير/ شباط".

وتطرق إلى السلالة المتحورة من الفيروس مؤكدا أن "لقاح فايزر يغطي الطفرة المستجدة، وما أثبت حتى اليوم أن السلالة الجديدة ليست أكثر فتكا".

والجمعة الماضي، أعلنت السلطات اللبنانية تسجيل أول حالة السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد.

وكتب حسن على صفحته الشخصية على "تويتر": حينها "تم تسجيل حالة من الطفرة الجديدة من كوفيد-19 في رحلة ME 202 القادمة من لندن في 21 ديسمبر/ كانون الأول".

وأضاف "نتوجه للوافدين من المملكة المتحدة خاصة على متن الرحلة المذكورة وذويهم بالتنبه والالتزام بالإرشادات الوقائية وتتابع الوزارة الحالة والمخالطين".

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 1754 إصابة جديدة بكورونا، و15 حالة وفاة، ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ فبراير/شباط الماضي إلى 106 ألفا و181.