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    لقاء عسكري روسي سوري لمتابعة توصيات مؤتمر عودة اللاجئين

    لقاء عسكري روسي سوري لمتابعة توصيات مؤتمر عودة اللاجئين

    © Sputnik . Mohammad Damour
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    شهدت العاصمة السورية، صباح الاثنين، عقد مؤتمر صحفي (سوري- روسي) مشترك حول متابعة مخرجات مؤتمر عودة اللاجئين السوريين، وتهيئة الظروف الملائمة لعودتهم، بمشاركة رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا اللواء البحري سيتنيك فياتشيسلاف ممثلاً عن الجانب الروسي.

    وحضر المؤتمر عن الجانب السوري كلاً من وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف، ومعاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان، ومدير الإدارة السياسية في الجيش السوري اللواء حسن سليمان.

    لقاء عسكري روسي سوري لمتابعة توصيات مؤتمر عودة اللاجئين
    © Sputnik . Mohammad Damour
    لقاء عسكري روسي سوري لمتابعة توصيات مؤتمر عودة اللاجئين

    وأكد الجانبان السوري والروسي خلال المؤتمر الذي عقد في نادي الضباط وسط دمشق، على ضرورة التعاون في تعزيز المصالحات المحلية، والتعاطي مع أي جهود ومبادرات جادة لوضع حد، مشيران إلى أنها الأسس الكفيلة بعودة الأمن والاستقرار إلى سوريا، وفي مقدمتها عودة اللاجئين إلى المناطق التي حررها الجيش، ومواصلة الحكومة السورية بذل كل الجهود لضمان العيش الكريم للاجئين الراغبين بالعودة.

    لقاء عسكري روسي سوري لمتابعة توصيات مؤتمر عودة اللاجئين
    © Sputnik . Mohammad Damour
    لقاء عسكري روسي سوري لمتابعة توصيات مؤتمر عودة اللاجئين

    بدوره معاون وزير الخارجية السوري، أيمن سوسان، جدد عبر "سبوتنيك" دعوته للسوريين في خارج البلاد بالعودة إلى سوريا قائلاً: "الوطن بانتظاركم، وفي سوريا أنتم أسياد أنفسكم".

    لقاء عسكري روسي سوري لمتابعة توصيات مؤتمر عودة اللاجئين
    © Sputnik . Mohammad Damour
    لقاء عسكري روسي سوري لمتابعة توصيات مؤتمر عودة اللاجئين
    وتابع سوسان: "المواطن السوري ليس بحاجة لدعوة كي يعود إلى وطنه.. أبواب بلده مفتوحة أمامه"، مشيراً إلى أن الحكومة السورية لن تدخر أي جهد لتقديم كافة أشكال المساعدات لتمكين اللاجئين من العيش بشكل لائق في مدنهم وقراهم التي حررها الجيش من الجماعات المسلحة.
    لقاء عسكري روسي سوري لمتابعة توصيات مؤتمر عودة اللاجئين
    © Sputnik . Mohammad Damour
    لقاء عسكري روسي سوري لمتابعة توصيات مؤتمر عودة اللاجئين

    ويوم أمس، جددت سوريا دعوة مواطنيها للعودة إلى البلاد عقب قيام بعض اللبنانيين بإضرام النيران في مخيم للاجئين السوريين في مدينة طرابلس شمال لبنان.

    لقاء عسكري روسي سوري لمتابعة توصيات مؤتمر عودة اللاجئين
    © Sputnik . Mohammad Damour
    لقاء عسكري روسي سوري لمتابعة توصيات مؤتمر عودة اللاجئين

    وعبر مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية عن "الأسف الشديد للحريق الذي تعرض له مخيم اللاجئين السوريين في بحنين قضاء المنية ما أدى إلى ترويع المقيمين فيه وحرمان عدد منهم من المأوى"، مضيفا بأن "سورية تهيب بالقضاء اللبناني المختص والأجهزة اللبنانية المعنية تحمل مسؤولياتها في معالجة هذا الحادث وتأمين الحماية والرعاية للمهجرين السوريين".

    لقاء عسكري روسي سوري لمتابعة توصيات مؤتمر عودة اللاجئين
    © Sputnik . Mohammad Damour
    لقاء عسكري روسي سوري لمتابعة توصيات مؤتمر عودة اللاجئين

    واختتم في الثاني عشر من شهر تشرين الثاني الماضي، المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم الذي نظمته دمشق بدعمٍ روسي، حيث شدد المؤتمر في توصياته على ضرورة المساعدة في العودة الآمنة والطوعية للاجئين، وإعادة تأهيل البنى التحتية ومساعدة سوريا لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار السريعة، فيما قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف إن "المؤتمر سيسهم بعودة المهجرين من لبنان"، حيث أكد خلال لقاء جمعه بوزير الشؤون الاجتماعية اللبناني رمزي مشرفيه، أن المؤتمر سوف يعطي زخما ويساعد على عودة المهجرين من لبنان، كما أشار إلى أن سوريا مستعدة لتقديم المساعدة للبنان في مجال إعادة المهجرين.

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