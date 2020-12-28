جدل واسع في السعودية بسبب مشاهد جريئة في مسلسل "ضحايا حلال"... فيديو

أثارت مشاهد جريئة من مسلسل سعودي، جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة، بعدما ظهرت فيه امرأة بالغة وقد تزوجت من مراهق.

واستنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي المشاهد التي ظهرت في فليم "ضحايا حلال"، وسط دعوات لإيقاف عرض المسلسل كونه يسيء للمجتمع السعودي، حسب تعبيرهم.

وقال الناشطون، إن المسلسل يغزو فكر الأطفال من خلال تجسيد طفل لمشاهد وهو في هذا السن مع امرأة، وإن هذا أمر غير مسموح به.

وقال أحد المدونين: "مسلسل_ضحايا_حلال والله هذا انحطاط والله وسفالة، كيف مسموح ينعرض! كيف انعرض من الأساس بدون ما يكون معروف محتواه والإيحاءات".

#ضحايا_حلال



في العالم كله المسلسلات تكون واقعية ومنطقية كسيناريو وإشراف ممثلين ومخرجين محليين إلا المسلسلات السعودية التي ما زالت تستقطب الأجانب للتمثيل وتأليف القصص والسيناريوهات المسيئة للشعب السعودي كافة ، أتمنى محاسبة كل من سّهل ومّول إنتاج هذه العمل القمامة والقذارة 🤢🤢 pic.twitter.com/11ToPilCjX — so ?? (@Olvl80) December 28, 2020

وأظهر أحد المشاهد إيحاءات جنسية بين الزوجة "شوق"، وهي تنادي على زوجها بالمسيار ويُدعى "محمد"، وكانت تقول له: "اللي بتشوفه في الإنترنت أحسن ولا الطبيعة أحلى".