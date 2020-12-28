في دولة خليجية... رحيل عدد كبير من العمالة الوافدة هذا العام

غادر عددا كبيرا من العمال الوافدين واحدة من دول الخليج العربي، خلال أول 11 شهرا من عام 2020، بعدما فقدوا وظائفهم بسبب جائحة فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف عمان" عن بيانات حكومية، إن ما يقرب من سدس العمالة الوافدة في السلطنة غادروا البلاد خلال هذه الفترة.

وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن

أكثر من 272 ألف عاملا أجنبيا غادروا البلاد، ليصل حجم القوى العاملة غير العمانية في البلاد إلى 1.4 مليون عامل.

وكان معظم العمالة الراحلة من نيبال وأوغندا والهند وباكستان وبنغلاديش ومصر. اعتمدت دول الخليج العربية لعقود على العمال الأجانب غير المهرة والمهرة لتحويل اقتصاداتها.

لكن مع عدم وجود طريق رسمي للحصول على الجنسية أو الإقامة الدائمة، وعدم وجود شبكات أمان اجتماعي، اضطر العديد من المغتربين الذين فقدوا وظائفهم بسبب إجراءات الحد من انتشار الفيروس إلى العودة إلى ديارهم، وفقا لوكالة "بلومبيرغ".