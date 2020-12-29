وزيرة الصحة المصرية: أعداد كورونا الرسمية لا تعكس الحقيقة على الأرض.. فيديو

كشفت وزيرة الصحة المصرية، الدكتورة هالة زايد، يوم الاثنين، أن أعداد إصابات كورونا الرسمية في مصر لا تعكس الحقيقة على الأرض بنسبة مئة بالمئة.

وقالت زايد في تصريحات لقناة "العربية" السعودية، إنه من المتوقع أن يسجل شهر ديسمبر زيادة في عدد الإصابات والوفيات بكوفيد-19".

وأشارت إلى،

أن "الأعداد المعلنة رسميا لا تعكس الحقيقة على الأرض، وهذا ما يحدث بالعالم أجمع، وأن ما يعلن رسميا هي الأعداد التي تم تسجيلها فقط بمعامل وزارة الصحة".

ولفتت الوزيرة المصرية، إلى أن هناك حالات كثيرة لا تعلم أنها مصابة بالفيروس، كما أن هناك حالات أخرى تصاب بالفيروس وتتلقى علاج منزلي، ولا تقوم بتسجيل الحالة".



ونوهت زايد، بأن هناك خطة للحكومة المصرية لتوزيع لقاح كورونا بعد انتهاء اختباره الأسبوع المقبل، لافتة إلى وجود موقع إلكتروني تم تدشينه للتسجيل لمن يرغب في تلقي اللقاح الصيني.

وشددت الوزيرة المصرية، على أن مصر لم تتعرض إلى صدمة كورونا التي تعرض لها العالم ولم ينهار النظام الصحي في مصر حتى الآن.

وفي نفس السياق، قالت وزارة الصحة المصرية، يوم الاثنين، إنها سجلت 1359 إصابة جديدة بفيروس كورونا و61 وفاة ارتفاعا من 1226 إصابة و53 وفاة أمس.



وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين هو 133900 حالة من ضمنهم 110436 حالة تم شفاؤها و7466 حالة وفاة".