مشاهد تنشر للمرة الأولى... أبو مهدي المهندس أثناء العمليات العسكرية في العراق

عرضت وكالة إخبارية مشاهد للمرة الأولى، تظهر نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الراحل الحاج أبو مهدي المهندس، وهو يطلع على سير العمليات العسكرية ضد "داعش" في الفلوجة وتكريت وتلعفر والحويجة والموصل.

وأظهرت المشاهد، التي عرضتها وكالة "يونيوز" للأخبار، أبو مهدي المهندس وهو يستمع من مقاتلي الحشد الشعبي على خطة سير العمليات العسكرية ومحاور الهجوم التي أفضت بتحرير تكريت، وأيضاً وهو يطلع مع ضباط الجيش العراقي على خرائط العمليات العسكرية التي أفضت بتحرير مدينة الموصل معقل مسلحي "داعش".

— وكالة يونيوز للأخبار (@uunionnews) December 28, 2020

— وكالة يونيوز للأخبار (@uunionnews) December 28, 2020

ويظهر في المشاهد أيضاً اجتماع أبو مهدي المهندس مع ضباط الجيش ومسؤولي الحشد الشعبي ويتم تبادل المعلومات وشرحها حول سير المعارك في الموصل حينها، وأيضاً تظهر المشاهد الشهيد المهندس وهو يتابع العمليات العسكرية إضافة لتفقده قطاعات الحشد الشعبي عند محور تلعفر.

— وكالة يونيوز للأخبار (@uunionnews) December 28, 2020

— وكالة يونيوز للأخبار (@uunionnews) December 28, 2020

— وكالة يونيوز للأخبار (@uunionnews) December 28, 2020

واغتالت الولايات المتحدة فجر الجمعة 3 يناير/ كانون الثاني 2020، قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ورفاقهما، بغارة جوية استهدفت موكبهما قرب مطار بغداد.