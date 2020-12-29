نجل سامي عنان يخرج عن صمته بعد أنباء عن إلقاء والده "بيانا عاجلا"... فيديو

علق سمير سامي عنان، نجل رئيس الأركان المصري السابق، سامي عنان، على الأنباء التي تحدثت عن كلمة متلفزة لولده للتعليق على بعض الأحداث.

وقال نجل سامي عنان، خلال تصريحات مع قناة "صدى البلد"، إن "تلك الصفحات تدار من خارج مصر، ولا صحة لما يروج له من شائعات عن إلقاء الفريق سامي عنان أي بيان".

ولفت عنان الابن، إلى أنه "تقدم ببلاغ إلى النائب العام ووزارة الداخلية"، منوها بأن هذه "الصفحات تدار من الخارج بدعم من الجماعة الإرهابية الإخوان"، مؤكدا أن "الفريق سامي عنان ليس له صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعداء الوطن من الإخوان هم من يسعون إلى نشر القلق والبلبلة".

وكانت أنباء ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد إلقاء الفريق سامي عنان بيانا عاجلا، فيما ناشد نجله، الأجهزة المصرية الأمنية المعنية التصدي لكل الصفحات الموجودة على المواقع باسم الفريق سامي عنان.

وشغل الفريق سامي عنان منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أثناء إدارة المجلس شئون البلاد عقب ثورة يناير 2011، وتقلد رئاسة أركان حرب القوات المسلحة المصرية بين عام 2005 وحتى 12 أغسطس 2012.