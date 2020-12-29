جعجع خلال لقائه السفيرة الأمريكية: الحل في انتخابات نيابية مبكرة

دعا سمير جعجع، رئيس حزب "القوات اللبنانية" إلى انتخابات نيابية مبكرة في لبنان، مؤكدا أنها الحل الوحيد الآن.

دعوة جعجع جاءت خلال لقائه السفيرة الأمريكية ​دوروثي شيا​، التي زارته في المقر العام للحزب في ​معراب​، ترافقها رئيسة القسم الاقتصادي والسياسي في ​السفارة​ جانيه كولي، وفي حضور مستشاره لشؤون العلاقات الخارجية إيلي خوري.

وبحسب موقع "النشرة" اللبناني، فقد تم البحث في التطورات السياسية في لبنان والمنطقة.

جعجع أكد أن "الحل يبدأ بانتخابات​ نيابية مبكرة، لأنه لا أمل يرجى من الأكثرية النيابية الحاكمة حاليا".

يشار إلى أن جعجع كان قد صرح قبيل التصويت على تسمية الحريري رئيسا للحكومة المقبلة بأن "الانتخابات النيابية المبكرة من شأنها إزاحة "الطغمة الحاكمة" في الوقت الحاضر ووصول جيل جديد من السياسيين الحقيقيين إلى سُدة الحكم، ومن ثم تشكيل حكومات فعلية تُجري الإصلاحات وتحقق النتائج التي تنعكس إيجابا على الدولة والشعب اللبناني".

وقد ناقشت السفيرة الأمريكية مع رئيس حزب "القوات اللبنانية" "انفجار مرفأ بيروت​، حيث أكد جعجع أن "التحقيق المحلي يواجه صعوبات جمة، جراء التدخلات السياسية الحاصلة"، لافتا إلى أن الحل لإنهائه يكمن في تولي "لجنة تقصي حقائق دولية".

جدير بالذكر أن رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، كان قد هدد باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لكشف ملابسات انفجار مرفأ بيروت.

وقال جعجع، خلال لقائه مع أهالي من بلدة نيحا، "التدقيق الجنائي سلك أخيرا طريقه الصحيح وسنتابعه خطوة بخطوة حتى النهاية"، مشددا على أنه "إذا لم يؤد التحقيق المحلي في جريمة انفجار المرفأ إلى نتائج واضحة حقيقية مقنعة فإننا سنحاول بكل ما أتينا من قوة الذهاب للمحكمة الجنائية الدولية من أجل كشف الحقيقة وملابسات هذه الجريمة"، وذلك حسب الوكالة الوطنية للإعلام.

ولفت إلى أنه "كما كان أهالي نيحا مقاومين أبطالا في زمن الحرب هكذا هم اليوم مقاومون أبطال في أيام السلم، متشبثون بأرضهم ووطنهم"، موضحا أننا "رغم الأوضاع الصعبة والصعبة جدا التي نعيشها اليوم، الأوضاع المرة والقاسية، لن نوفر أي جهد وسنستمر في نضالنا حتى النهاية لإخراج البلاد والعباد من الحالة التي هم فيها الآن إلى رحاب العيش الحر الكريم وسيادة الدولة".