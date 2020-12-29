أبرز شيء ظهر عقب مقتل قاسم سليماني... رئيس وزراء العراق الأسبق يكشف سرا

كشف رئيس الوزراء العراقي الأسبق، نوري المالكي، مساء أمس الاثنين، "كيف تيقن من خبر استشهاد قائد فيلق القدس الإيراني، الفريق قاسم سليماني، وسر الخاتم الذي كان في كف القائد الإيراني.

وأوضح المالكي في الفيلم الوثائقي "الرحلة الأخيرة"، الذي بث على قناة "العهد" العراقية، أنه "أثناء صلاة الصبح عادة يتصفح الرسائل على هاتفه المحمول"، مؤكدا أنه "رأى رسالة بها صورة عن اغتيال قاسم سليماني". وشدد "أقولها بصراحة إن الوضع في العراق سيعاني من اغتياله".

وكشف نوري المالكي، سرا عن خاتم قاسم سليماني، مؤكدا أنه هو "من أعطاه ذلك الخاتم"، وأضاف: "كان حضور الحاج قاسم ضرورة لأنه عاش مع العديد من التحديات والصراعات ولديه الكثير من الخبرة ولديه قراءة غير عادية للأحداث قبل حدوثها. ولهذا تم استهدافه عمدا من قبل الأمريكيين من أجل كسر ظهر المقاومة".

🔴 وثائقي ⁧#الرحلة_الاخيرة⁩ الجزء الثاني الذي يعرض اليوم الساعة العاشرة مساءً.

كيف تعرف المالكي على جثة الشهيد سليماني؟ pic.twitter.com/X71IMHUKm3 — قناة العهد (@AhadTv) December 27, 2020

وقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، مع أبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.