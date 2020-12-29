مصر: اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل مشروعات بقيمة 1.1 مليار يورو

أعلنت وزارة التعاون الدولي في مصر توقيع اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل مشروعات في قطاع النقل بقيمة 1.1 مليار يورو.

وبحسب بيان لوزارة التعاون الدولي، وقعت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الاتفاقية مع فلافيا بالانزا، مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، وفقا لموقع "اليوم السابع".

ولفت البيان إلى أن التمويل لصالح الهيئة القومية للأنفاق، لتنفيذ 3 مشروعات؛ تحويل خط قطار أبو قير (في مدينة الإسكندرية) إلى مترو بطول 22 كم، وإعادة تأهيل ترام الرمل (في مدينة الإسكندرية) بطول 13 كم، وإعادة تأهيل الخط الثاني للمترو بطول 23 كم، بما يعزز البنية التحتية لقطاع النقل ويعزز استراتيجية التحول للنقل المستدام.

وبحسب البيان يأتي التمويل ضمن الاتفاق الذي أقره بنك الاستثمار الأوروبي لمصر، بقيمة 1.9 مليار يورو خلال يوليو/ تموز الماضي، لدعم قطاع النقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بواقع 800 مليون يورو للبنك الأهلي المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و1.1 مليار يورو لوزارة النقل.

وقالت الوزيرة رانيا المشاط، إن "الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي، أدت إلى تنفيذ مشروعات متنوعة في العديد من القطاعات لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص عمل".

وأوضحت أن التمويلات المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي لمصر بلغت ما يقرب من 10.6 مليار يورو.

ومن جانبه قال كامل الوزير، وزير النقل، في مصر، إن "المشروعات التي سيتم تمويلها من بنك الاستثمار الأوروبي هى مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بقيمة 138 مليون يورو- مشروع تحويل خط سكة حديد أبوقير/ الإسكندرية إلى مترو بقيمة 750مليون يورو- مشروع إعادة تأهيل الـخط الثانى بقيمة 240 مليون يورو لها أهمية كبيرة في تدعيم منظومة النقل الجماعي".

ومن جانبها، أوضحت فلافيا بالانزا، مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، أنه "تم توقيع الشريحة الأولى من التمويل بقيمة 600 مليون يورو، مع الهيئة القومية للأنفاق، ونتوقع أن يتم توقيع الشريحة الثانية خلال العام المقبل".