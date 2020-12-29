مصر.. اللجنة العليا للفيروسات تحدد موعد ذروة تفشي كورونا

حددت اللجنة العليا للفيروسات في مصر، الموعد المتوقع لذورة تفشي وباء كورونا في موجته الثانية.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها الدكتورة وجيدة أنور عضو اللجنة التابعة لوزارة التعليم العالي في تصريحات تلفزيونية.

وقالت أنور إن نحو 80% من المصابين بحالات كورونا لا يشعرون بأعراض وتكون أشبه بالأنفلونزا العادية.

إلا أنها أكدت أن من أبرز المشكلات في الموجة الثانية سرعة الانتشار وانتشار المرض بين الأسر وبعضها، وظهور بعض الحالات بين الأطفال أيضا.

وشددت عضو "العليا للفيروسات" على أن "الحالات تكون شديدة لدى الأشخاص الذي لديهم أمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسكر والأورام وأصحاب المناعة الضعيفة وأصحاب الأمراض التنفسية"، لافتة إلى أن هؤلاء الأشخاص يدخلون في مضاعفات ويحتاجون في الغالب إلى الرعاية المركزة.

وكشفت وجيدة أنور، أنه وفقا للدراسات فإن ذروة موجة كورونا ستكون نهاية شهر يناير/كانون الثاني المقبل 2021، بحسب موقع "مصراوي".

وأعربت عن أملها في تزيد الحالات بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، لكي تستطيع المستشفيات تقديم الخدمة الطبية لأكبر قدر ممكن من المصابين الذين يحتاجون إلى الرعاية.

يشار إلى أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد التابعة لوزارة الصحة المصرية كانت قد أكدت أيضا في وقت سابق اليوم، أن الموجة الثانية من كورونا لا تختلف عن سابقتها سوى أن الفيروس فيها أسرع في الانتشار ويصيب العائلة بأكملها.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الإثنين، تسجيل 1226 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و53 حالة وفاة.