الجزائر... الكشف عن موعد فتح المسجد الأعظم للصلاة

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري، يوسف بلمهدي، اليوم الثلاثاء، عن موعد فتح المسجد الأعظم للصلاة.

وقال بلمهدي، في تصريح نقلته صحيفة "النهار" الجزائرية، إن فتح أبواب المسجد الأعظم أمام الجزائريين، مرتبط بتوفر الظروف المناسبة.

وتابع الوزير الجزائري بقوله "فتح أبواب المسجد الأعظم للجزائريين، بصفة عادية سيكون حسب الظروف".

وأكمل بلمهدي قائلا "نحن نسير حاليا نحو الانفراج، لكن هناك أمور تمليها علينا الظروف الراهنة".

وكانت الجزائر قد منعت إقامة احتفالات رأس السنة الجديدة في الولايات الجنوبية، بسبب جائحة "كوفيد 19".

ومن جهته، قال المختص في الاستثمار السياحي الجزائري، سليم عياش، إنه "ونظرا للوضع الخاص الذي تمر به الجزائر، ومعظم دول العالم من انتشار كبير لوباء "كورونا"، فقد تقرر إلغاء كل النشاطات المتعلقة باحتفال رأس السنة الميلادية بولاية الجنوب، وهو نفس الأمر الذي سيتم تطبيقه في ولايات الشمال أيضا".

وأوضح عياش، أن "الاحتفالات خاصة بمنطقة تاغيت التي لها صدى دولي لن تكون هذه السنة، وتم إلغاء كل الحجوزات من قبل الوكالات السياحية تفاديا لانتشار وباء كورونا".

وتأتي هذه الخطوة بالولايات الجنوبية، في انتظار ما سيسفر عنه من إجراءات تقرها اللجنة العلمية لمتابعة فيروس "كورونا"، خاصة على الولايات الشمالية التي تكون الاحتفالات فيها غالبا في بعض الساحات العمومية والأماكن المغلقة على غرار الفنادق.