تسجيل
13:07 GMT29 ديسمبر/ كانون الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE

    إيقاف رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي... تصفية سياسية أم محاربة للفساد؟

    © REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104314/37/1043143736_0:124:3200:1924_1200x675_80_0_0_5ae9b96dd4a8315a25473f17f718106f.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202012291047656628-%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%9F/

    أثارت قضية إيقاف رئيس حزب قلب تونس والمترشح الرئاسي السابق نبيل القروي الكثير من الجدل في تونس، بين من يعتبرها خطوة هامة في الحرب ضد الفساد وتبييض الأموال، وبين من يرى فيها تصفية للحسابات السياسية الضيقة بهدف تشتيت الحزام البرلماني الداعم لحكومة المشيشي.

    وقد تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق نبيل القروي يوم الخميس الماضي على خلفية قضية تتعلق بشبهة الفساد وتبييض الأموال، والتي سبق للقروي أن أوقف بسببها تحفظيا قبل أن يتم الإفراج عنه إلى حين صدور نتائج اختبار قاضي التحقيق.

    ويرجع أصل الملف إلى سنة 2016، حيث تقدمت منظمة أنا يقظ (منظمة رقابية مستقلة) التي تعنى بقضايا الفساد وتدعيم الشفافية بشكاية ضد رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي وشقيقه النائب بالبرلمان غازي القروي تتعلق بتبييض الأموال عن طريق قناة "نسمة" التلفزية التي يديرانها.

    مغالطات فادحة

    من جهته أكد النائب عن حزب قلب تونس عياض اللومي في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن ما يروج عن احتواء تقرير اختبار قاضي التحقيق لتبييض أموال بما قيمته 140 مليون دينار هو محض افتراءات.

    © REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
    نبيل القروي: "قلب تونس" مع تشكيل حكومة وحدة وطنية دون إقصاء...فيديو

    وأضاف أن التقرير تضمن مغالطات وأخطاء فادحة ترتقي إلى مستوى التدليس والتزوير، قائلا إن الخبراء حادوا عن المأمورية وأوّلوا عديد المعطيات المتعلقة بالتدفقات المالية لقناة نسمة.

    وأوضح اللومي أن التقرير تضمن مغالطة في تقدير حجم هذه التدفقات عن طريق احتساب نفس العملية أكثر من مرة والجمع بين الأرصدة الدائنة والمُدينة، بطريقة توهم بوجود عمليات فساد وتبييض أموال.

    وأشار عياض اللومي إلى أن المعاملات المالية لقناة نسمة قانونية وتمت المصادقة عليها من قبل مراقب المحاسبات وتم توثيقها في تقارير المعاملات بين الشركات منذ 2009.

    ملف مسيس

    وأكد اللومي أن حزب قلب تونس تقدم بقضية تأديبية ضد الخبراء الذين تولوا إعداد تقرير الاختبار، مضيفا أن الحزب متمسك بحقه في التتبع الجزائي إذا ما ثبت وجود نية قصدية في تزوير مضمون التقرير، إلى جانب المطالبة بالتدقيق في اختبار قاضي التحقيق على اعتبار أن الموضوع يمس من شفافية القضاء.

    وأكد اللومي أن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي لم يطلع على محتوى تقرير الاختبار وطلب مهلة لقراءته لكنه فوجئ بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه قبل تمكنه من الإطلاع عليه.

    ولفت النائب إلى أن أحد الخبراء أبدى موقفا سياسيا سابقا من قضية إيقاف الشقيقين القروي، بنشره تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي يعلن فيها عن معارضته لمسألة تمتع السياسيين بالحصانة البرلمانية في إشارة إلى شقيق نبيل القروي.

    وقال اللومي "نحن متمسكون باستقلالية القضاء ونثق في أن المرافعات ستتم داخل أروقة المحاكم وليس خارجها، ولكن ملف القروي لم يتضمن أية معطيات جديدة تبرر إيقافه بهذه الطريقة المتسرعة باستثناء اختبار قاضي التحقيق".

    المرشح الرئاسي ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي
    © REUTERS / Zoubeir Souissi
    نائب من "قلب تونس": توقيف رئيس حزبنا لا يعني إدانته

    مخطط لإسقاط الحكومة

    واتهم القيادي في حزب قلب تونس أحزاب المعارضة ممثلة في الكتلة الديمقراطية بتسريب تقرير اختبار قاضي التحقيق ونشر نتائجه بطريقة مشوهة ومغالطة الرأي العام بتأكيد قضية تبييض الأموال والفساد دون أدلة.

    وأضاف "هناك أطراف سياسية تلاعبت بنتائج اختبار قاضي التحقيق وسعت لنشرها على أنها حقيقة مطلقة لا يمكن التشكيك فيها، في حين أن جميع الاختبارات قابلة للتعليق عليها داخل المحاكم، وهو ما سنباشر بعمله".

    وقال اللومي "هناك من راهن على نهاية كتلة قلب تونس وتفكك الحزام السياسي الداعم للحكومة من أجل تحقيق غاية واضحة وهي إسقاط حكومة هشام المشيشي، بعد أن سقطت حكومتهم السابقة المتهمة بالفساد والتي لم تعمر أكثر من سنة في فضيحة هي الأولى في تونس".

    اتهامات مردودة على أصحابها

    على الجانب الآخر، قال النائب عن الكتلة الديمقراطية وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن الحديث عن ضلوع الكتلة الديمقراطية في تشويه نتائج اختبار قاضي التحقيق في علاقة بإيقاف القروي مردود على أصحابه.

    وأضاف أن ما يروج عن وجود تنسيق بين الكتلة الديمقراطية ورئيس الجمهورية قيس سعيد للإطاحة بالقروي ومن ورائه الحكومة هو نسج خيال، مؤكدا أن لا علاقة لحزبه بتطورات قضية القروي وأن الكتلة تؤمن باستقلالية القضاء وبأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

    وفند المغزاوي ما ذكرته كتلة قلب تونس من تسريب الكتلة الديمقراطية لمحتوى تقرير الاختبار، مبينا أن التصريحات التي تداولتها وسائل الإعلام والتي تعود لقيادي الكتلة الديمقراطية ليست سوى إبداء رأي في مسائل سياسية وليس تشويها.

    وتابع المغزاوي "ما يتداوله نواب قلب تونس ليس إلا ردود فعل لمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي ممن ملوا الفساد الذي استشرى في تونس لسنوات".

    © REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
    بعد دعوة متأخرة إلى مؤتمر برلين... نبيل القروي: نشعر بالحرقة والألم

    واعتبر المغزاوي أن إيقاف القروي هو ملف قضائي بالأساس على اعتبار أن القضية موجودة لدى القضاء منذ 2016، مستبعدا أن يكون لإيقافه علاقة بأي تدخلات سياسية، مضيفا " حتى الخبراء الذين شكك نواب قلب تونس في مصداقيتهم فقد وقع القروي بنفسه على أسمائهم".

    وقال "موضوع إسقاط الحكومة بعيد عن الواقع، لأن الحكومة ليست مجرد تموقعات وإنما هي خريطة طريق لتحقيق انجازات ملموسة لفائدة الشعب، ولا يمكن لكتلة برلمانية أن تقرر إسقاط الحكومة من عدمه".

    تغير مرتقب في خارطة التحالفات

    ويتوقع النائب عن الكتلة الديمقراطية أن يؤثر تواصل إيقاف رئيس حزب قلب تونس على خارطة التحالفات داخل البرلمان وعلى الحزام السياسي الداعم لحكومة هشام المشيشي والمكون أساسا من ثلاثي النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة.

    وأضاف المغزاوي "هذا النوع من الأحزاب لا يستند على الأفكار والمؤسسات وإنما على الأشخاص وعلى شبكة المصالح، وبالتالي فإن غياب مؤسس الحزب أو زعيمه سيؤدي بالضرورة إلى تصدع الكتلة".

    وتابع "شهد البرلمان في عهدات سابقة تشتت كتل كبرى ذات تمثيلية وازنة على غرار نداء تونس الفائز في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السابقة والذي تهاوى بمجرد غياب زعيمه الباجي قائد السبسي، وكذا الأمر بالنسبة لحزب الاتحاد الوطني الحر الذي تشتت بمجرد إيقاف رئيسه سليم الرياحي".

    وتسارع الحديث في تونس عن تغير الخارطة البرلمانية وتفكك الحزام السياسي لحكومة هشام المشيشي بعد إيقاف نبيل القروي الذي يشكل حزبه أحد المكونات الداعمة لها، خاصة في ظل حديث رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي عن إمكانية تشكيل تكتل برلماني جديد يضع حدا لهيمنة ثلاثي الحكم والإسلام السياسي على حد تعبيرها.

    انظر أيضا:

    نائب من "قلب تونس": توقيف رئيس حزبنا لا يعني إدانته
    "قلب تونس" يعلن مقاطعة مناقشة لوائح "تخدم أجندات خارجية" في البرلمان
    قرار إيداع بالسجن في حق رئيس حزب قلب تونس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    زينة عيد الميلاد و رأس السنة في دمشق، سوريا ديسمبر 2020
    زينة دمشق المبهجة استعداداً لاستقبال العام الجديد
    أجهزة الخدمة السرية الأمريكية تراقب بابا نويل
    أجهزة الخدمة السرية الأمريكية تراقب "بابا نويل"
    وصايا لإنجاح التعليم عن بعد مع أبنائك
    وصايا لإنجاح التعليم عن بعد مع أبنائك
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك