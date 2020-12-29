مصر... كشف ملابسات وفاة المخرج السوري حاتم علي

قالت السلطات المصرية إن المخرج السوري، حاتم علي، توفي بطريقة طبيعية نتيجة "أزمة قلبية".

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن السلطات صرحت بدفن الجثمان عقب انتهاء تحريات المباحث التي أثبتت عدم وجود شبهة جنائية حول الوفاة، وأنها جاءت بسبب أزمة قلبية.

وكان ممثل النيابة العامة المصرية قد انتقل إلى الفندق الذى كان يقيم به المخرج المتوفى لمناظرة جثته، وتبين عدم وجود أي أثار عنف أو جروح في الجثة، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة.

يذكر أن وسائل إعلام مصرية كانت قد نقلت اليوم خبر وفاة المخرج السوري الذي أصيب بأزمة قلبية في أحد فنادق القاهرة، عن عمر بلغ 58 عاما.

وقد صرح مصدر أمني في وقت سابق أن مسؤولي فندق "ماريوت" بحي الزمالك في العاصمة المصرية القاهرة، عثروا على حاتم علي متوفيا بغرفته وفاة طبيعية، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الوفاة لاتخاذ الإجراءات القانونية وإجراء التحريات.

وكان المخرج السوري قد بدأ مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقي في مسلسل دائرة النار عام 1988، ثم توالت مشاركاته في الأعمال الدرامية، وجسد شخصيات مختلفة تنوعت بين الأدوار التاريخية والبدوية والشخصيات المعاصرة.

وقد بدأ حاتم بالكتابة للمسرح، حيث كان حاصلا على شهادة من المعهد العالي للفنون المسرحة بدمشق.