مصدر لـ"سبوتنيك": أولى رحلات الخطوط المغربية إلى إسرائيل تنطلق 21 يناير

كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، أن شركة الخطوط الجوية المغربية سوف تسير أولى رحلاتها من الدار البيضاء إلى العاصمة الإسرائيلية تل أبيب في 21 يناير المقبل، بواقع رحلتين أسبوعيا في المرحلة الأولى ثم ثلاث رحلات في المرحلة الثانية.

وأضاف المصدر في تصريح لـ"سبوتنيك" أن التذاكر ستكون متاحة للحجز خلال اليومين المقبلين.

وكان وفد مغربي قد وصل أمس الاثنين إلى إسرائيل للعمل على إعادة فتح مكاتب التمثيل والطيران المباشر بين البلدين، وجاءت زيارة الوفد ضمن إطار اتفاق استئناف العلاقات المعلن بين البلدين.

وأعلن المغرب في الـ10 من شهر ديسمبر الجاري عن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل.

وزار وفد أمريكي إسرائيلي العاصمة المغربية الرباط برئاسة مستشار الرئيس الأمريكي غاريد كوشنر، ورئيس المجلس الأمني القومي الإسرائيلي مائير بن شبات، حيث تم خلال الزيارة التوقيع على اتفاق تطبيع بين البلدين تنص على الترخيص للرحلات الجوية المباشرة بين المغرب وإسرائيل، وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة.

وتضمن الاتفاق أيضا، تشجيع التعاون في الاقتصاد والتكنولوجيا والطيران المدني والتأشيرات والخدمات القنصلية والسياحة والماء والطاقة والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات.

وكان العاهل المغربي محمد السادس قد أجرى الجمعة مباحثات هاتفية مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، نوه خلالها بإعادة تفعيل آليات التعاون بين المغرب وإسرائيل، واستئناف الاتصالات بشكل منتظم، في إطار علاقات دبلوماسية سلمية وودية، بحسب ما جاء في بيان الديوان الملكي.

ونقل بيان الديوان الملكي عن نتنياهو تأكيده على "عزمه تنفيذ جميع الالتزامات التي تم التعهد بها، وذلك وفق جدول زمني محدد لتفعيلها".

وتعتبر المغرب الدولة العربية الرابعة التي تعلن عن اتفاق تطبيع مع إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة، بعد الإمارات، البحرين والسودان.