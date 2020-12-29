مجلس الوزراء المصري يكشف حقيقة فرض حظر تجول بداية من الغد

كشف مجلس الوزراء المصري حقيقة إصدار قرار بفرض حظر حركة على المواطنين بكل المحافظات على مستوى الجمهورية، اعتبارا من غد الأربعاء.

وبحسب الصفحة الرسمية لموقع مجلس الوزراء المصري على "فيسبوك"، لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وجاء في المنشور الحكومي: "تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي، فيديو بشأن فرض حظر حركة المواطنين بكل المحافظات على مستوى الجمهورية، اعتبارا من الغد الأربعاء 30 ديسمبر 2020، ونفى مجلس الوزراء تلك الأنباء".

وأكد مجلس الوزارء على أنه "لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأن الفيديو المتداول قديم، ويعود لفترة الموجة الأولى لفيروس كورونا".

ولفت المجلس إلى أن "القرارات التي اتخذتها لجنة إدارة أزمة كورونا خلال اجتماعها الأخير، لا تتضمن فرض حظر التجوال، بينما تضمنت عددا من الإجراءات للحد من انتشار الفيروس، والحفاظ على الصحة العامة".

مشيرا إلى أن أبرز هذه القرارات "إلزام كافة المواطنين بارتداء الكمامات الواقية، مع تطبيق غرامة فورية على المخالفين، فضلاً عن وقف أية فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة".

وشدد المجلس على "أنه في حال اتخاذ أي قرارات جديدة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي".