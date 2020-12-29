الإمارات تسجل إصابات بفيروس كورونا المتحور

أعلنت السلطات الإماراتية، اليوم الثلاثاء، اكتشاف "عدد محدود" من حالات الإصابة بسلالة فيروس كورونا الجديدة في البلاد، لأشخاص قدموا من الخارج، دون تحديد من أين أو عدد الحالات.

القاهرة- سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة في الإحاطة الإعلامية اليومية حول الوضع الوبائي: "في ضوء ظهور الطفرة الجديدة من فيروس كورونا المستجد في بريطانيا، وبالتزامن مع عمليات التقصي المستمرة من قبل القطاع الصحي، فلقد ثبت وجود حالات محدودة في الدولة وردت لنا من الخارج".

سجلت الإمارات، اليوم الثلاثاء، 1506 حالات إصابة جديدة بمرض "كوفيد 19"، مما رفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في الدولة إلى 204369، فيما بلغ عدد حالات التعافي 181400 حالة، وحالات الوفاة 662.

أعلنت الإمارات، مؤخرا، وقف منح التأشيرة لدخول أراضيها، وشمل القرار وقف تأشيرات العمل والزيارة للموجودين خارج البلاد من مواطني 13 دولة، بينها 8 دول عربية، وهي سوريا ولبنان والعراق وتونس والجزائر وليبيا واليمن والصومال إضافة إلى إيران وتركيا وأفغانستان وكينيا وباكستان.

وقال حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في وقت سابق من هذا الشهر، إن الإمارات العربية المتحدة حلت في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط، والـ14 عالميا في كفاءة التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد.