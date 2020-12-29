المتحدث باسم نتنياهو يكشف عن مقر الاتصال المغربي في بلاده

كشف عوفير غندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، عن مقر الاتصال المغربي في بلاده.

ونشر غندلمان في تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، صورة لمكتب الاتصال المغربي في إسرائيل، الذي سيفتح قريبا ومن جديد في عمارة بتل أبيب.

ولم يشر المتحدث باسم نتنياهو إلى أن هذا المقر سيكون مقرا للسفارة المغربية في تل أبيب، أم مجرد مكتب اتصال فحسب.

وفي سياق متصل، كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، أن شركة الخطوط الجوية المغربية سوف تسير أولى رحلاتها من الدار البيضاء إلى العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، في 21 يناير/كانون الثاني المقبل، بواقع رحلتين أسبوعيا في المرحلة الأولى ثم ثلاث رحلات في المرحلة الثانية.

وأضاف المصدر في تصريح لـ"سبوتنيك" أن التذاكر ستكون متاحة للحجز خلال اليومين المقبلين.

مكتب الاتصال المغربي في إسرائيل سيفتح قريبا ومن جديد في هذه العمارة بتل أبيب. أهلا وسهلا بكم!🇮🇱🤝🇲🇦 pic.twitter.com/j68V5EgTbg — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) December 29, 2020

وكان وفد مغربي قد وصل أمس الاثنين إلى إسرائيل للعمل على إعادة فتح مكاتب التمثيل والطيران المباشر بين البلدين، وجاءت زيارة الوفد ضمن إطار اتفاق استئناف العلاقات المعلن بين البلدين.

أعلن المغرب في الـ10 من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري عن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل.

وزار وفد أمريكي إسرائيلي العاصمة المغربية الرباط برئاسة مستشار الرئيس الأمريكي غاريد كوشنر، ورئيس المجلس الأمني القومي الإسرائيلي مائير بن شبات، حيث تم خلال الزيارة التوقيع على اتفاق تطبيع بين البلدين تنص على الترخيص للرحلات الجوية المباشرة بين المغرب وإسرائيل، وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة.

وتضمن الاتفاق أيضا، تشجيع التعاون في الاقتصاد والتكنولوجيا والطيران المدني والتأشيرات والخدمات القنصلية والسياحة والماء والطاقة والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات.

وكان العاهل المغربي محمد السادس قد أجرى الجمعة الماضية مباحثات هاتفية مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، نوه خلالها بإعادة تفعيل آليات التعاون بين المغرب وإسرائيل، واستئناف الاتصالات بشكل منتظم، في إطار علاقات دبلوماسية سلمية وودية، بحسب ما جاء في بيان الديوان الملكي.

وتعتبر المغرب الدولة العربية الرابعة التي تعلن عن اتفاق تطبيع مع إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة، بعد الإمارات، البحرين والسودان.