مصر... الموافقة على تقنين أوضاع 62 كنيسة ومبنى تابعا

أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، الموافقة على تقنين أوضاع 62 كنيسة ومبنى تابعاً ليصل العدد الإجمالي إلى 1800 كنيسة ومبنى تابعاً تم تقنينها في البلاد.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء المصري، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وحضر الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، عدد من الوزراء بينهم وزير العدل، والتنمية المحلية، والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير شئون المجالس النيابية، وعدد آخر من مسئولي الجهات المعنية

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن "اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة في 19 أكتوبر الماضي، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها".

وأضاف أنه "بناء عليه وافقت اللجنة في اجتماعها، على تقنين أوضاع 62 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1800 كنيسة ومبنى تابعاً".