توجيهات جديدة من السيسي بشأن المناطق الصناعية بقناة السويس

وبحسب موقع "بوابة أخبار اليوم"، وجه السيسي وزراء المجموعة الاقتصادية، خلال اجتماعه بهم اليوم الثلاثاء، بتكامل المشروعات في المناطق الصناعية للقناة مع استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة.

وشدد الرئيس على ضرورة "منح الأولوية لإنتاج السلع والمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج وفقاً لاحتياجات السوق المحلي بهدف تخفيض أعباء الاستيراد، واستشراف فرص التصدير".

ومن جانبه قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول استعراض كلٍ من إطار عمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وأهم الأنشطة الإنتاجية التي سيتم التركيز عليها في مناطقها الصناعية، وكذلك تطور عملية رقمنة النظام المصرفي بالدولة.

وأضاف: "الاجتماع تناول أيضاً عرض مستجدات تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني على مستوي الجمهورية، في إطار استراتيجية التحول الرقمي، وتضاعف أهميتها في ظل التعامل مع تداعيات جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المتبعة في هذا الصدد، أخذاً في الاعتبار أن المنظومة توفر تأميناً متكاملاً لإتمام العمليات وتبادل البيانات وفقاً للمعايير العالمية، مما يتيح ربط الهيئات والمؤسسات الحكومية مع القطاع المصرفي من خلال مراكز الدفع والتحصيل الإليكتروني الحكومي التي تمتع ببنية تحتية إلكترونية حديثة وتوفر شبكة مشفرة لإتاحة التحصيل والدفع الاليكتروني الآمن عن طريق المنصات الإليكترونية المختلفة".

ولفت راضي إلى أن الرئيس الرئيس كذلك بتعزيز الخطوات التنفيذية لتعميم آليات التحصيل الإليكتروني كبديل للطرق التقليدية لدفع الخدمات الحكومية، لمواكبة التقدم التكنولوجي الذي يساهم في رفع مستوي الاداء والتيسير على المواطنين.