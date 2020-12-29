العراق وإيران يتفقان على استئناف ضخ الغاز ودفع المستحقات

اتفق العراق وإيران على استئناف الأخيرة ضخ الغاز إلى العراق لتشغيل محطات الكهرباء بدء من الغد، وذلك بعد أيام من إعلان تخفيض تلك الواردات بشكل كبير لوجود متأخرات مالية لإيران لدى الجانب العراقي.

بغداد - سبوتنيك. قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، لوكالة "سبوتنيك"، تعليقا على استقبال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وزير الطاقة الإيراني، رضا أردكانيان، اليوم الثلاثاء، إنه "تم الاتفاق مع الجانب الإيراني على معاودة ضخ الغاز بدءا من يوم غد لتشغيل المحطات الكهربائية".

وتابع أنه "تم تذليل العقبات فيما يخص دفع المستحقات للجانب الإيراني"، موضحا أن "الاتفاق ينص على استئناف واردات الغاز من إيران وفق الكمية المتفق عليها سابقا، والبالغة 50 مليون متر مكعب".