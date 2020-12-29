مستشار رئيس الوزراء السوداني: ميليشيات إثيوبية تسببت في تفجير الوضع على الحدود

قال مستشار رئيس الوزراء السوداني جمعة كندة، أن الميليشيات الإثيوبية هي من فجرت الوضع على الحدود، بين السودان وإثيوبيا، مشيرا إلى حق الجيش السوداني في الرد عليها.

جاء ذلك في تصريحات لشبكة "العربية/ الحدث"، اليوم الثلاثاء، قال فيها إن "نظام البشير صمت على التجاوزات الإثيوبية واقتحامها حدود السودان"، مضيفا: "السودان يسعى للحل مع الحفاظ على الحدود".

وقال جمعة كندة إن "تدخل السودان في أزمة تيغراي في إثيوبيا كان إيجابيا"، بحسب "العربية" التي أوضحت أن تصريحاته جاءت في وقت أعلن فيه مجلس الأمن والدفاع السوداني دعمه جهود القوات المسلحة في حماية الحدود الشرقية.

وعززت القوات السودانية وحداتها البرية والجوية على حدود إثيوبيا، بحسب "العربية" التي أشارت إلى وجود معلومات تشير إلى أن التأهب الذي حدث في الساعات الأخيرة أتى استعدادا لهجوم إثيوبي وشيك، حيث توافدت حشود عسكرية إثيوبية إلى الحدود.

مستشار رئيس وزراء السودان للعربية: ربما يدعم الجيش الإثيوبي الميليشيات على حدودنا #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) December 29, 2020

وتصاعد التوتر على المناطق الحدودية بين البلدين منذ اندلاع الصراع في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، الذي تسبب في نزوح نحو 50 ألف إثيوبي إلى شرق السودان.