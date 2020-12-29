إعلام: قراصنة يخترقون مؤسسة "القرض الحسن" التابعة لـ"حزب الله"

اخترق مجموعة من القراصنة الإلكترونيين حسابات مؤسسة تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، وفقا لما ذكره تقرير إعلامي.

وذكر موقع "الحرة" في تقرير له أن المجموعة التي أطلقت على نفسها اسم "Spiderz"، اخترقت حسابات كافة فروع مؤسسة "القرض الحسن" التابعة للحزب.

وأشار التقرير إلى أن المجموعة حصلت على تسجيلات للكاميرات المثبتة في تلك الفروع، موضحا أن القراصنة نشروا لوائح بأسماء المقترضين والمودعين في كافة فروع الجمعية.

وإضافة إلى ذلك نشر القراصنة، جميع المعلومات الخاصة بقيمة القروض الخاصة بالمؤسسة ونسبة السداد وتفاصيل شخصية عن المقترضين وميزانيات الفروع، والمؤسسة لعامي 2019 و2020.

كما كشف القراصنة عن حسابات المؤسسة في كافة البنوك اللبنانية، والتي من بينها مصرف جمال ترست بنك.

وهذا البنك تعرض لعقوبات أمريكية في عام 2019 بدعوى تعاونه المالي مع "حزب الله"، والمؤسسة التي وضعتها وزارة الخزانة الأمريكية على قائمتها السوداء في 2007، بحسب التقرير.

وذكر التقرير أن مجموعة القراصنة أرفقت فيديو أعلنت خلاله عن عملية القرصنة التي حصلوا خلالها على المعلومات المتعلقة بالمؤسسة وحساباتها السرية.

كما وعد المخترقون بالكشف عن المزيد من المعلومات في المرحلة القادمة، داعين المتعاملين مع المؤسسة من مقترضين ومودعين بسحب أموالهم، ومقاطعة "حزب الله".