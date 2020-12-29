زينب ترد… بماذا كان يصف قاسم سليماني الرئيس السوري؟

كشفت زينب، ابنة قائد فيلق القدس الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، كيف وصف والدها الرئيس السوري، بشار الأسد.

وأجرت قناة "الميادين" حوارا مطولا مع زينب، اليوم الثلاثاء، أكدت من خلاله أن سليماني كان يصف بشار الأسد بأنه "رجل شجاع جداً، يهتم بشعبه ويحبه بشكل لافت".

وأضافت زينب سليماني:

إن الرئيس السوري كان يهتم بشعبه ويحبه، بخلاف المسؤولين العرب الذين فروا حين تعرضوا لضغوط، صمد ودافع عن شعبه وبلده بقوة وصلابة.

ووصفت زينب الحزن العميق الذي أصاب والدها بعد مقتل المسؤول العسكري لحزب الله اللبناني، عماد مغنية (12 فبراير/شباط 2008) أنها وعائلتها "لم نستطع التحدّث مع الوالد لأيام. الوالدة قالت لنا إن أباكم ليس بخير، ولا تتحدّثوا معه، لأنه تأذّى روحياً جداً. لقد أحس بوحدة كبيرة باستشهاد الحاج عماد".

وحول عاداته الشخصية داخل المنزل، توضح زينب سليماني أن قائد فيلق القدس الإيراني الراحل، كان "يعشق المطالعة. كان يقرأ كثيراً، وكان يقرأ أنواعاً مختلفة من الكتب. يقرأ القرآن باستمرار، يقرأ الروايات والكتب العلمية"، مضيفةً أنه "كان حافظاً للخرائط، وذلك بسبب القراءة الدائمة. كان ذكياً جداً. يقرأ الشعر ويحفظه. يقرأ مذكرات الشخصيات المهمة والكتب التاريخية أيضاً. كما كان يحب الرياضة ويمارسها حين يستطيع".

ولفتت زينب إلى أن ما ميز أباها هو كونه "قائداً ميدانياً عسكرياً قوياً، صاحب كاريزما قوية جداً، ذكياً.. وإلى جانب ذلك كان يملك قلباً رؤوفاً وحنوناً بشكل لافت أيضاً".

وأضافت: "الحاج قاسم كان يستحوذ على قلوب الناس.. كان أبي يقتحم قلوب الناس، ولا سيما من كان يعمل معهم والمقرّبين منه".