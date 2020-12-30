معيتيق: روسيا دعمت اتفاق استئناف إنتاج النفط ونعمل على إعادة تفعيل الشراكة الروسية الليبية

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني الليبية أحمد معيتيق، إن روسيا ساندت ودعمت الاتفاق الذي أبرمه مع قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر على استئناف إنتاج النفط، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق تعمل على إعادة تفعيل الشراكة الروسية.

القاهرة - سبوتنيك. وقال معيتيق في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن "روسيا كانت دولة داعمة ومساندة لهذا الاتفاق (اتفاق استئناف إنتاج النفط)، وبالتأكيد أن تكون روسيا دولة إيجابية في أي اتفاق في ليبيا هو عنصر إيجابي ومهم جدا لإنجاح هذه الاتفاقية"، مضيفا "بالتأكيد نحن نعرف جيداً ان من تاريخ توقيع الاتفاق ما بيننا وبين الأطراف بالمنطقة الشرقية حصل تدفق في إنتاج النفط وانتهت مرحلة الإغلاقات ونأمل ألا تتكرر مرة أخرى".

وحول الشراكة بين روسيا وليبيا، قال معيتيق "أتمنى أن تكون المرحلة القادمة مرحلة تعاون اقتصادي كبير، فروسيا كان لديها شراكات اقتصادية كبيرة في ليبيا بالفترة الماضية طيلة فترة حكم النظام السابق (عهد القذافي)، وهناك زيارة لوزير الخارجية لحكومة الوفاق السيد محمد الطاهر سيالة إلى موسكو، ونأمل أن يتم توقيع او تجديد الاتفاق الاقتصادي ما بين ليبيا و روسيا".

وأوضح "هناك اتفاقية وقعت في عام 2010 ما بين روسيا وليبيا، وهي تحتاج إلى تجديد حتى يمكن من خلالها أن تعود الشراكة الليبية الروسية للتفعيل وهذا ما سيقوم به السيد وزير الخارجية بحكومة الوفاق خلال زيارته المقبلة".

وأشار معيتيق إلى وجود تحضيرات لزيارات مهمة أخرى بداية العام المقبل، لافتاً "سيكون هناك تعاون من أجل رفع مستوى بعض من الصناعات التي كانت لدينا شراكات مع روسيا في فترة سابقة".

يذكر أنه في أيلول/ سبتمبر الماضي أعلن كل من القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ونائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، الوصول إلى تفاهم بشأن استئناف إنتاج النفط وتشكيل لجنة فنية مشتركة من الأطراف تشرف على الإيرادات وضمان التوزيع العادل للموارد.

وعقب ذلك الاتفاق، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية الآمنة، واستئناف الإنتاج والتصدير منها، لكنها أشارت إلى حالة القوة القاهرة ستظل مستمرة على الحقول التي يسيطر عليها المسلحون.