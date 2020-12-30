العراق يفقد أكثر من 50% من طاقة إنتاج الكهرباء نظرا لقدم شبكات التوزيع

أكد المختص بشأن الطاقة في العراق أحمد الركابي، ضرورة العمل على تأهيل شبكات توزيع الطاقة الكهربائية من خلال استثمار مذكرات التفاهم مع الشركات العالمية المختصة بهذا المفصل المهم في قطاع الطاقة.

ونقلت صحيفة "السومرية"، أن العراق يفقد أكثر من 50 في المئة من طاقته الإنتاجية الكهربائية جراء قدم شبكات التوزيع مما يسبب انهيار منظومة كهرباء العراق الوطنية بالإضافة إلى انعدام شبه تام للتيار الكهربائي.

وقال الركابي إن "واقع تطوير شبكات توزيع الطاقة من الصناعات بنسبة 50 في المئة لاسيما أن أغلب شبكات البلاد لم تؤهل منذ إنشاءها قبل عقود من الزمن، الأمر الذي رفع نسبة الصنائعات لاعتماد الطرق التقليدية في معالجة القطوعات التي تتعرض لها".

وتابع الخبير، "أساليب نقل الطاقة حول العالم شهدت تطور في جميع مفاصلها وباتت خطوط النقل مخفية في كثير من دول العالم ويقلل من تعرض الشبكة للتأثير بالعوامل المناخية".

ووقعت وزارة الكهرباء العراقية وشركة "شنايدر إلكتريك" مذكرة تفاهم لتنفيذ محطات كهرباء فرعية بقدرة 33/11 كيلو فولت بهدف المساهمة في تحسين شبكة التوزيع الكهربائية، والتغلب على أزمة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.

ومن المخطط أن تقوم "شنايدر إلكتريك" ليس فقط بتنفيذ الأعمال في المحطات بل بتدريب بل بتدريب المهندسين والفنيين العراقيين.

ويعاني العراق منذ سنوات نقصا في الطاقة الكهربائية ما أدى إلى ازدياد ساعات القطع والتي تزداد في موسم الصيف، وأدى إلى اعتماد المواطن على المحطات الأهلية لتعويض النقص، كما تعتمد الحكومة على شراء الطاقة الكهربائية من إيران لتزويد بعض المحافظات بالكهرباء وخاصة المحافظات الجنوبية.