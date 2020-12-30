العراق يفقد أكثر من 50% من طاقة إنتاج الكهرباء نظرا لقدم شبكات التوزيع

ونقلت صحيفة "السومرية"، أن العراق يفقد أكثر من 50 في المئة من طاقته الإنتاجية الكهربائية جراء قدم شبكات التوزيع مما يسبب انهيار منظومة كهرباء العراق الوطنية بالإضافة إلى انعدام شبه تام للتيار الكهربائي.
وقال الركابي إن "واقع تطوير شبكات توزيع الطاقة من الصناعات بنسبة 50 في المئة لاسيما أن أغلب شبكات البلاد لم تؤهل منذ إنشاءها قبل عقود من الزمن، الأمر الذي رفع نسبة الصنائعات لاعتماد الطرق التقليدية في معالجة القطوعات التي تتعرض لها".
وتابع الخبير، "أساليب نقل الطاقة حول العالم شهدت تطور في جميع مفاصلها وباتت خطوط النقل مخفية في كثير من دول العالم ويقلل من تعرض الشبكة للتأثير بالعوامل المناخية".
ووقعت وزارة الكهرباء العراقية وشركة "شنايدر إلكتريك" مذكرة تفاهم لتنفيذ محطات كهرباء فرعية بقدرة 33/11 كيلو فولت بهدف المساهمة في تحسين شبكة التوزيع الكهربائية، والتغلب على أزمة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.
ومن المخطط أن تقوم "شنايدر إلكتريك" ليس فقط بتنفيذ الأعمال في المحطات بل بتدريب بل بتدريب المهندسين والفنيين العراقيين.
ويعاني العراق منذ سنوات نقصا في الطاقة الكهربائية ما أدى إلى ازدياد ساعات القطع والتي تزداد في موسم الصيف، وأدى إلى اعتماد المواطن على المحطات الأهلية لتعويض النقص، كما تعتمد الحكومة على شراء الطاقة الكهربائية من إيران لتزويد بعض المحافظات بالكهرباء وخاصة المحافظات الجنوبية.
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